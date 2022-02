Torino, cade dall'ottavo piano: morto bimbo di 15 mesi

Un bambino di 15 mesi - e non due anni come appreso in un primo momento - è morto a Torino precipitando dall'ottavo piano di un palazzo di via Pacini nel quartiere Barriera di Milano. Nell'abitazione, appartenente ai nonni della vittima, in quel momento erano presenti la nonna materna e una zia. Sul posto è intervenuto il 118, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

Indagini in corso

Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un incidente: il piccolo sarebbe caduto da una finestra del soggiorno, raggiunta dopo essersi arrampicato su un divano. E' quando hanno appurato i carabinieri, coordinati dal pm Laura Longo, intervenuta sul posto.