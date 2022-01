Vercelli, tir precipita da tangenziale dopo scontro frontale: un morto

Incidente questa mattina sulla tangenziale di Borgo Vercelli. Un automobilista è morto dopo che la sua vettura si è scontrata frontalmente con un tir, e a seguito dell'impatto il mezzo pesante che è precipitato nel campo sottostante. Il camionista, sbalzato fuori dalla cabina, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Novara. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, carabinieri e 118. Ancora da accertare l'esatta dinamica e le cause dello scontro, in cui risulta coinvolto anche un trattore.

Chiusa la statale 11

La statale 11 'Padana Superiore' è stata chiusa alla circolazione, informa l'Anas, intervenuta sul posto con il suo personale. Il traffico viene deviato lungo la viabilità alterativa.