Torino, evade dai domiciliari per fare una denuncia: arrestato

Vuole presentare una denuncia in Commissariato, ma è evaso dai domiciliari e viene arrestato. L'episodio è accaduto l'altra notte a Torino a un 48enne di origini marocchine. Ubriaco, l'uomo ha preteso dal piantone del commissariato Barriera Nizza di entrare per presentare una denuncia. Gli accertamenti a suo carico hanno permesso agli agenti di polizia di scoprire i precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e altri delitto contro la persona. Ai domiciliari, gli è stata contestata l'evasione e per lui è scattato l'arresto.