Cisterna cade dal rimorchio, perdita solvente in ditta a Nichelino

Incidente in una ditta di trasporti e logistica a Nichelino, nel Torinese, dove si è verificata una perdita di solvente. Durante le operazioni di carico sul piazzale della ditta, una cisterna modulare è caduta dal piano di un rimorchio e ha riversato sull'asfalto parte del diluente sintetico, facilmente infiammabile e pericoloso, che conteneva.

L'intervento dei vigili del fuoco

La squadra 41 dei vigile del fuoco di Grugliasco e il nucleo nucleare biologico chimico radiologico (Nbcr) sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area e contenere lo sversamento e travasare la sostanza in un contenitore integro. Gli specialisti del nucleo hanno attrezzature per arginare lo spandimento degli inquinanti e strumenti per misurarne i valori di esplosività.