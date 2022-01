Covid Piemonte, il bollettino: 10.979 casi. I ricoverati sono 2.110

L'Unità di crisi della Regione registra cinque pazienti in meno rispetto a ieri in terapia intensiva, dove i ricoveri diventano 132, mentre negli altri reparti calo di un'unità, con dato complessivo a 2.110

In Piemonte sono 10.979 i nuovi casi di positività al Covid, con un tasso di positività dell'11,6% (il precedente era 14,2%).

Il bollettino

L'Unità di crisi della Regione registra cinque pazienti in meno rispetto a ieri in terapia intensiva, dove i ricoveri diventano 132, mentre negli altri reparti calo di un'unità, con dato complessivo a 2.110. I decessi sono 14, di cui tre oggi, i nuovi guariti 15.888, il numero delle persone in isolamento domiciliare scende a 154.300. Dall'inizio della pandemia in Piemonte i casi di Covi accertati sono 855.839, i morti 12.546, i casi di guarigione 686.751.