Si fingono funzionari di banca e sottraggono 30mila euro a 30enne

I due uomini sono stati rintracciati e denunciati per truffa aggravata dai carabinieri di Domodossola

Due uomini sono stati denunciati per truffa aggravata dopo aver sottratto 30mila euro a un 30enne della Val d'Ossola fingendosi funzionari di banca.

La frode

I due si sono spacciati per funzionari di banca incaricati di un servizio per la sicurezza dei clienti. Così hanno convinto il 30enne a fare due operazioni, "necessarie per bloccare il conto corrente", facendosi versare 30mila euro. Quando è stato contattato dalla sua banca, l'uomo ha scoperto la truffa e ha contattato i carabinieri di Domodossola. I militari sono riusciti a identificare i due: si tratta di un cittadino ligure e un palermitano già noto alle forze dell'ordine.