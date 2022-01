Oltre alla sostanza stupefacente, l'uomo aveva un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi

Un operaio di 38 anni di Cercenasco, nel Torinese, è stato arrestato dai carabinieri perché in possesso di droga. L'uomo nascondeva in casa 13 chili di marijuana e hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi.