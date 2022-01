Covid Piemonte, il bollettino: 11.089 casi. I ricoverati sono 2.111

Le persone in isolamento domiciliare scendono a 159.217. Il totale dei casi positivi da inizio pandemia in Piemonte sale a 844.860

In Piemonte sono 11.089 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA), con un tasso del 14,2% e una quota di asintomatici, tra i positivi, dell'81,2%. I tamponi eseguiti sono stati 77.845, di cui 64.590 antigenici.

Il bollettino

Per il terzo giorno consecutivo, ricoverati in terapia intensiva sono in calo: meno due rispetto a ieri, secondo quanto riporta il bollettino dell'Unità di crisi della Regione. In flessione, al contrario di ieri, anche il dato dei reparti ordinari (meno otto). Negli ospedali ora i malati più gravi sono 137, gli altri 2.111. Sono stati registrati 16 nuovi decessi, uno relativo a oggi. In continua crescita il dato dei guariti: in 24 ore se ne contano 16.526 in più. Le persone in isolamento domiciliare scendono a 159.217. Il totale dei casi positivi da inizio pandemia in Piemonte diventa 844.860, i morti con il Covid accertato 12.532, i pazienti guariti 670.863.