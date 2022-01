Torino, sgomberato centro sociale: identificati sei anarchici

La palazzina, nel quartiere Barriera di Milano era stata occupata dagli squatter a fine ottobre e aveva di fatto sostituito l'occupazione de Le Serrande, sgomberata un anno fa in corso Giulio Cesare

All'alba di questa mattina la Digos ha sgomberato a Torino il centro sociale anarchico La Molla di via Bersezio. I sei occupanti hanno raggiunto il sottotetto, ma dopo pochi minuti sono scesi e sono stati identificati. Radio Blackout, la radio che fa riferimento agli anarchici e agli antagonisti torinesi, ha lanciato sui social l'appello di ritrovarsi in corso Palermo in solidarietà degli sgomberati.

La ricostruzione dei fatti

La palazzina, nel quartiere Barriera di Milano era stata occupata dagli squatter a fine ottobre e aveva di fatto sostituito l'occupazione de Le Serrande, sgomberata un anno fa in corso Giulio Cesare, base degli anarchici nel quartiere da quando nel 2019 era stato sequestrato l'ex Asilo di via Alessandria.