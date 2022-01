Incidente sul lavoro a Torino, morto operaio 41enne

È avvenuto in via Caprera, nel quartiere Santa Rita. In corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto

Un operaio di 41 anni, di origini brasiliane, è morto oggi pomeriggio in un cantiere edile di Torino. L'uomo è precipitato mentre si trovava in un cestello per eseguire dei lavori di rifacimento di un tetto di un edificio di religiose di Maria Santissima Consolatrice, in via Caprera, nel quartiere Santa Rita. Il 41enne è morto sul colpo. Sul posto sono giunti vigili del fuoco, carabinieri e ispettori dello Spresal.