Manomettevano citofoni per farli suonare in continuazione: denunciati

Quattro ragazzi - due appena maggiorenni e due minorenni - sono stati denunciati per disturbo alla quiete pubblica dalla polizia a Omegna (Vco). Il gruppo manometteva i citofoni delle abitazioni del centro infilandovi uno stuzzicadenti, in modo che il campanello suonasse in continuazione. I quattro però sono stati identificati dopo l'ultima bravata, quando la vittima dello "scherzo" aveva chiamato gli agenti. Le telecamere della zona hanno permesso di individuare i quattro che sarebbero autori di 'blitz' in altri palazzi del centro città.