Torino, non dà precedenza a pedone e viene accoltellato: grave 25enne

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Torino con l'accusa di aver accoltellato un ragazzo di 25 anni dopo una mancata precedenza.

L'accoltellamento

La vicenda è avvenuta in corso Trapani, nel quartiere Cenisia, dove il 47enne, poi individuato e arrestato dai carabinieri, ha colpito al petto un 25enne di origini ucraine con un coltello a serramanico, arma che è stata poi sequestrata. A quanto si è appreso, il litigio è scoppiato dopo che il giovane non aveva dato la precedenza all'uomo che era a piedi sulle strisce pedonali. Il ragazzo è stato soccorso da due sottotenenti dell'esercito italiano della Scuola di Applicazione ed è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Maria Vittoria, poi è stato traferito al Mauriziano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi resta riservata.