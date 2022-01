Covid Piemonte, il bollettino: 18.656 casi e ricoveri in calo

Sono 18.656 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ore in Piemonte a fronte di 125.106 tamponi processati, il rapporto tra test effettuati e positivi è al 14.9%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 144 (-9) quelle negli altri reparti sono 2.225 (-25). Con i 22.163 guariti oggi, il numero delle persone in isolamento domiciliare scende a 167.505. Dall'inizio della pandemia in Piemonte i casi Covid accertati sono 819.564, i decessi 12.054, le guarigioni 637.296. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)