Livorno Ferraris, cadavere di donna trovato in un'auto in un canale

Il corpo senza vita di una donna dell'età apparente di circa 35 anni è stato ritrovato questa mattina all'interno di un'auto finita in un canale irriguo, nel territorio del comune di Livorno Ferraris (Vercelli), lungo la strada provinciale 7 che collega il paese a Trino Vercellese. Secondo le prime ricostruzioni l'auto sarebbe finita in acqua da alcune ore, probabilmente nella giornata di ieri. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.