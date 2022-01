Covid Piemonte, 7.526 casi e 2.293 ricoveri

In Piemonte i nuovi casi di Covid comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione sono 7.526, con un tasso di positività del 14,1% rispetto ai 53.389 tamponi processati. La quota di asintomatici è pari all'85,7%. Il totale dei casi positivi da inizio pandemia supera così gli 800mila casi, arrivando a 800.908. I ricoverati in terapia intensiva sono 2 in meno rispetto a ieri, in totale 153; negli altri reparti +20 (in totale 2.140). Diciannove i morti, 3 oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 171.001, i nuovi guariti 9.834 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).