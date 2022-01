Incidente sull'autostrada Torino-Bardonecchia, disagi al traffico

Intorno alle 18.30 un veicolo è andato a finire contro la parete del tunnel in discesa della galleria Serre La Voute, tra Salbertrand ed Exilles

Incidente sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, in direzione Susa: intorno alle 18.30 un veicolo è andato a finire contro la parete del tunnel in discesa della galleria Serre La Voute, tra Salbertrand ed Exilles. Non si registrano feriti. Sul posto i vigili del fuoco di Susa e Oulx, la polizia di Susa e gli operatori Sitaf. A causa dell'incidente è stato chiusa temporaneamente l'autostrada e il casello di Salbertrand e il traffico è stato deviato sulla statale.