Un chilo di hashish è stato sequestrato dalla polizia in un alloggio in Lungo Dora Napoli, a Torino, dove viveva un 38enne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.