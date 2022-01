Risse e violenze, chiuso per 15 giorni circolo privato a Torino

La polizia ha chiuso per quindici giorni un circolo privato in via Cigna a Torino. Infatti , a partire dallo scorso novembre sono arrivate alle forze dell'ordine diverse segnalazioni per disturbo alla quiete pubblica, con risse e violenze che avevano visto come protagonisti gli avventori del locale. Da qui il provvedimento disposto dal Questore. Il locale inoltre è risultato inadempiente in materia di normative anti covid e aveva tra i propri clienti persone non iscritte.