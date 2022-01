Incidente sul lavoro in provincia di Torino, morto operaio

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e dei vigili del fuoco per chiarire la dinamica dell'accaduto. A dare l'allarme sono stati i colleghi dell'operaio

Incidente mortale sul lavoro questa mattina alla Silca di Busano, nel Torinese, storica azienda di stampaggio di via Rivara. Un operaio che stava lavorando a una sabbiatrice ha perso la vita a seguito dell'infortunio. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e dei vigili del fuoco per chiarire la dinamica dell'accaduto. A dare l'allarme sono stati i colleghi dell'operaio.