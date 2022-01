Scontro tra treni alla scalo merci di Orbassano, tre feriti

Da una prima ricostruzione ci sarebbe stato uno scontro frontale tra due convogli merci: uno in movimento ne avrebbe urtato un altro, fermo sui binari. Nessuno dei feriti sarebbe grave

Incidente ferroviario allo scalo merci dell'interporto SiTo di Orbassano (Torino). Da una prima ricostruzione ci sarebbe stato uno scontro frontale tra due convogli merci: uno in movimento ne avrebbe urtato un altro, fermo sui binari. Nell'incidente tre persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai sanitari del 118, ma nessuno sarebbe grave. Sul posto i vigili del fuoco di Torino.

L''incidente - secondo quanto riferito da un portavoce delle Ferrovie dello Stato - sarebbe da attribuire a un errore umano e ha coinvolto lavoratori di aziende ferroviarie esterne al gruppo. Non ha provocato blocchi all'operatività dello scalo, che è proseguita senza interruzioni.

Il precedente

Nello stesso scalo a metà dicembre c'era stato un incidente sul lavoro in cui è morto un macchinista di 61 anni, originario di Spinetta Marengo (Alessandria). L'uomo durante una manovra per l'aggancio di un locomotore era rimasto schiacciato da un altro convoglio. Sarebbe andato in pensione 15 giorni dopo.