Un latitante di 34 anni è stato arrestato dalla polizia a Torino. L'uomo deve scontare una pena di oltre due anni per reati di spaccio. Dopo una ricerca in vari indirizzi dove l'uomo si sospettava si nascondesse, l'uomo è stato fermato in un appartamento di Madonna di Campagna.