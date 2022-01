Covid, Piemonte in zona arancione. Cirio: "Pesano ricoveri dei no-vax"

Il Piemonte passa in zona arancione. Lo ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, firmando una nuova ordinanza che prevede anche il passaggio nella stessa area di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e di Puglia e Sardegna in quella gialla (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

Cirio: "Pesano i ricoveri dei no-vax"

"Andiamo in arancione con una situazione ospedaliera su cui pesano i ricoveri dei no-vax, ma con un quadro epidemiologico che in realtà migliora". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi. "È il segno che la strada è quella giusta - aggiungono - e proprio per questo è importante continuare a correre con i vaccini e mantenere sempre alto il livello di attenzione".

Il bollettino

Lieve calo dei pazienti ricoverati per Covid-19 in Piemonte: sono 142 in terapia intensiva (-1), 2.053 nei reparti ordinari (-3). Le persone in isolamento superano quota 170mila (sono 170.290), gli attualmente positivi sono 172.485. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 14.675 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 14,3% dei 102.531 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 12.419 (84,6%). In calo rispetto ai giorni scorsi i nuovi decessi, 25, uno dei quali di oggi, i nuovi guariti sono 14.536. Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 771.331 positivi, i decessi diventano 12.440, i guariti 586.406.