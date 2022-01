Torino, deve scontare due anni di carcere: arrestato latitante 38enne

Sapeva di essere ricercato dalla polizia e, quando gli agenti gli hanno chiesto di seguirli in questura per accertamenti, li ha aggrediti tentando la fuga. Un cittadino marocchino di 38 anni è stato arrestato a Torino, in un appartamento di Corso Regina Margherita, dove si era nascosto per non finire in carcere per scontare una pena di oltre due anni per reati di diversa natura. Il latitante, che fine a lunedì scorso, quando è stato arrestato, era riuscito a farla franca usando svariati alias per eludere i controlli, è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per attestazione di false generalità.