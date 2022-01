Torino, lesione al crociato anteriore per Fares: stagione finita

Il calciatore, in granata da soli quattro giorni, si è infortunato durante l'odierna sessione di allenamento. A breve si sottoporrà alla consulenza ortopedica chirurgica

Stagione quasi certamente finita per il calciatore del Torino Mohamed Fares, che durante la seduta di allenamento odierna ha rimediato un trauma distorsivo a livello del ginocchio destro. Gli esami strumentali eseguiti hanno quindi evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e l'interessamento del menisco mediale. Il giocatore, arrivato quattro giorni fa dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto, a breve si sottoporrà alla consulenza ortopedica chirurgica. A renderlo noto è il club granata. "A Mohamed - è il messaggio della società - l'affettuoso abbraccio di tutto il Torino Football Club, con l'augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo".