Una donna di 49 anni è morta in un incidente stradale nell'Alessandrino sulla SP 50, tra la frazione Astuti e Quargnento. Alla guida di un'auto, si è scontrata in modo frontale con un mezzo pesante che trasportava rifiuti per cause che sono in corso di accertamento. Lo rende noto il 118. Sul posto anche polizia stradale e vigili del fuoco.