Asti, rissa nella notte in centro: due feriti. In corso le indagini

Una rissa tra quattro persone è avvenuta nella notte nel centro di Asti, nei pressi del Teatro Alfieri. Due di loro, entrambi italiani, sono finiti in ospedale: uno è stato giudicato guaribile in dieci giorni, l'altro è stato operato ad un braccio, dopo essere stato ferito con un coltello o con i cocci di una bottiglia di vetro. Sui motivi della violenta colluttazione sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno anche acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.