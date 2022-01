Covid Piemonte, il bollettino: 9.564 casi. I ricoverati sono 2.207

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 145 (+2), quelle negli altri reparti sono 2.062 (+46) mentre quelle in isolamento domiciliare sono 165.296

Con i 9.564 nuovi casi di persone positive al Covid-19 registrate oggi, il Piemonte supera i 700 mila contagi dall'inizio della pandemia. Il dato delle ultime 24 ore è per la prima volta vicino a quello dei guariti, che sono stati 9.334. L'Unità di crisi ha registrato nelle ultime 24 ore 22 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 145 (+2), quelle negli altri reparti sono 2.062 (+46). Le persone in isolamento domiciliare sono 165.296, gli attualmente positivi 167.503. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)