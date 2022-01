Escursionista precipita nel Verbano, salvata da Soccorso Alpino

È accaduto nella zona di Borgata Voma, nel comune di Crodo, in valle Antigorio. La donna è stata recuperata con l’elisoccorso e trasportata in ospedale in codice giallo

Un’escursionista è stata soccorsa oggi, 16 gennaio, in provincia di Verbania dopo essere precipitata da un sentiero nella zona di Borgata Voma, nel comune di Crodo, in valle Antigorio. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino, che ha recuperato la donna, poi trasportata in ospedale con un codice giallo per politrauma. In seguito, una squadra a terra ha raggiunto il compagno e la figlia dell'escursionista e li ha riaccompagnati a valle illesi.