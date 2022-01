Torino, su vecchia moto senza casco e patente: 6.500 euro di multa

Ha fatto l'en plein delle violazioni al codice della strada, un egiziano di 24 anni che, fermato perché senza casco in motorino, ha collezionato il sequestro e il fermo amministrativo del mezzo e una multa da 6.500 euro per mancato rispetto dell'ordinanza antinquinamento, omessa revisione periodica, guida senza patente, mancato uso del casco protettivo, mancata copertura assicurativa e mancanza di carta di circolazione.

La vicenda

L'uomo è stato fermato dalla polizia locale, mentre attraversava piazza della Repubblica alla guida di un ciclomotore. Il 24enne si è giustificato dicendo di non indossare il casco perché aveva un forte mal di testa, ma ciò non è bastato a evitargli una multa e ulteriori accertamenti. Da questi è emerso non solo che il veicolo non aveva l'assicurazione né la revisione periodica, ma anche che il conducente non aveva mai preso la patente e non aveva neanche il certificato di circolazione del mezzo. Quest'ultimo, inoltre, essendo un Euro 0 non avrebbe nemmeno potuto circolare in base alle norme anti inquinamento.