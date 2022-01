Si finge prostituta e ricatta cliente, tre arresti a Torino

La ragazza si finge prostituta, il fidanzato arriva con un amico e ricatta il cliente. Così, secondo l'accusa, si deve ricostruire un episodio avvenuto nei giorni scorsi a Torino in una strada nella zona di Barriera di Milano.

La vicenda

I tre sono stati arrestati in flagranza per tentata estorsione e stamani hanno seguito l'udienza di convalida. La persona offesa è un peruviano che alle forze dell'ordine, dove era corso subito dopo per raccontare l'accaduto, ha riferito di essersi sentito chiedere del denaro (poche decine di euro) per evitare una denuncia.