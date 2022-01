Mansarda brucia in centro Torino, ci sarebbero persone

Un incendio è scoppiato in una mansarda in via Corte d'Appello in centro a Torino. Il rogo, che sarebbe stato provocato da un'esplosione, si è svillupato al terzo piano di una palazzina nei pressi del Municipio e a scopo precauzionale gli uffici comunali più vicini sono stati fatti evacuare. Al momento, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, ci sarebbero due persone ferite che dopo essere state soccorse sono state affidate alle cure dei sanitari.