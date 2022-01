Vercelli, a Trino il bonus "Baby-boom": 440 euro per nati nel 2021

Lo stanziamento complessivo deliberato in giunta per il progetto "Trino Cresce - Baby Boom" è di 14mila euro. Inoltre il bonus diventerà strutturale a partire dal 2022, e sarà ripetuto anche nei prossimi anni

Il Comune di Trino, in provincia di Vercelli, erogherà un contributo economico una tantum di 440 euro alle famiglie che nel corso del 2021 hanno avuto un figlio. Il bonus è riservato a chi risiede nel territorio comunale trinese e alle famiglie che rispondono a determinati requisiti di reddito. Lo stanziamento complessivo deliberato in giunta per il progetto "Trino Cresce - Baby Boom" è di 14mila euro. Inoltre il bonus diventerà strutturale a partire dal 2022, e sarà ripetuto anche nei prossimi anni.

"Investiamo sulle famiglie"

"Questa iniziativa - spiegano il sindaco, Daniele Pane, e l'assessora alle Politiche sociali, Elisabetta Borgia - è finalizzata a sostenere le famiglie, ma vuole essere anche un contributo alla lotta alla denatalità. Crediamo in una Trino che cresce, e per questo investiamo sulle famiglie e sul loro futuro qui, nella nostra città".