Rapina nell'Astigiano, marito e moglie minacciati dai malviventi

Rapina in una villetta alle porte di Moncalvo (Asti). Tre malviventi con il volto coperto sono entrati nell'abitazione di un medico di Casale Monferrato, che si trovava in casa con la moglie, passando dalla porta finestra lasciata socchiusa per fare entrare e uscire i cani. L'uomo è stato spintonato a terra, ma fortunatamente non ha riportato conseguenze. I rapinatori hanno minacciato i coniugi, facendosi poi aprire la cassaforte, in cui erano conservati gioielli e denaro. Dopo il colpo sono fuggiti rapidamente. Indagano i carabinieri.