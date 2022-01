Tortona: allevamento cani sconosciuto al fisco, scoperta maxi evasione

Si presentava come allevatore amatoriale per non avere obblighi fiscali benché fosse un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti: il titolare non presentava la dichiarazione dei redditi da oltre cinque anni

Aveva un allevamento di cani di razza ma si presentava come allevatore amatoriale per non avere obblighi fiscali: il titolare, infatti, non presentava la dichiarazione dei redditi da oltre cinque anni. E' quanto ha scoperto la guardia di finanza nel Tortonese, dove l'allevamento dei cani è una attività importante per l'economia locale.

Le indagini

I militari hanno controllato presso l'Asl la documentazione sulle denunce di nascita dei cani e hanno individuato i compratori attraverso i documenti obbligatori per l'aggiornamento dell'Anagrafe Canina. L'incrocio dei dati ha così permesso di smascherare un'evasione fiscale da svariate decine di migliaia di euro.