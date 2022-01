Asti, avvelenamento da monossido di carbonio: due persone in ospedale

Sono state soccorse nel loro alloggio in vi Guttuari dai vigili del fuoco, intervenuti con il nucleo Nbcr, che hanno rilevato una pericolosa percentuale di Co nell’aria. Le loro condizioni non sarebbero gravi

Due persone sono finite in ospedale, ad Asti, per un avvelenamento da monossido di carbonio. A soccorrerle, nel loro alloggio in via Guttuari, sono stati i vigili del fuoco, intervenuti con il nucleo Nbcr, che hanno rilevato una pericolosa percentuale di Co nell'aria e ha affidato gli inquilini alle cure dei sanitari. Le loro condizioni non sarebbero gravi.