Incidente su pista da motocross nel Novarese: grave bimbo di 5 anni

Una bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla pista da motocross "La Robinia" di Bellinzago, in provincia di Novara, un impianto che offre anche prove e corsi riservati ai bambini principianti. Stando alle prime informazioni, il bimbo, in sella alla sua motocicletta, si sarebbe schiantato contro una delle barriere di protezione lungo il percorso. Il piccolo è stato subito soccorso da un equipaggio del 118, che lo ha trasportato all'ospedale di Novara con ferite gravi classificate in codice rosso.