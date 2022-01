Incendio in una villetta a Castelceriolo, al lavoro i pompieri

Non risultano persone coinvolte; si stanno valutando le cause del rogo che ha reso la struttura inagibile

Tre squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per sei ore nello spegnimento e nella bonifica di un incendio divampato in una villetta a un piano in via Villanova, nel sobborgo di Castelceriolo (Alessandria).

L'incendio

Le fiamme - come spiegato in una nota del Comando Provinciale - si sono propagate fino al tetto e le operazioni sono risultate particolarmente complesse per l'impossibilità di lavorare direttamente sulla copertura di circa 150 metri quadrati, resa instabile dalle alte temperature. Ed è stato necessario, quindi, l'utilizzo della piattaforma tridimensionale (cestello) per consentire ai pompieri di lavorare in sicurezza e rimuovere le parti pericolanti. Non risultano persone coinvolte; si stanno valutando le cause del rogo che ha reso la struttura inagibile.



