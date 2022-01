Torino, falso tecnico acqua e agente truffano anziani: tre colpi

Ancora truffe ai danni di anziani a Torino. Gli ultimi episodi hanno riguardato tre appartamenti di uno stesso condominio in cui, con la scusa di essere tecnici di una società che gestisce l'erogazione dell'acqua potabile, si sono fatti consegnare gioielli e oggetti preziosi.

Le truffe

La prima vittima un'anziana signora alla quale un finto tecnico ha detto che stava effettuando lavori sulle tubature e doveva controllare l'appartamento. Poi ha suggerito alla vittima di riporre tutti i beni di valore in un sacchetto perché non si rovinassero durante i lavori. Infine, il truffatore ha spruzzato del gas maleodorante, come fosse l'odore di scarico delle tubature, per distrarre la donna, rubarle il sacchetto e poi uscire dalla casa. Modus operandi ripetuto in altri due appartamenti mentre anche un complice, che si è finto poliziotto venuto a controllare la situazione, riusciva a introdursi nelle abitazioni.