Torino, incendio nel presidio No Tav a San Didero

Un incendio è divampato ieri sera poco dopo le 23.30 all'interno del presidio No Tav a San Didero (Torino) in Val di Susa, vicino al cantiere per il nuovo autoporto di Susa. Il rogo ha distrutto un tendone e una roulotte. I primi ad intervenire sono stati i poliziotti presenti nel cantiere utilizzando un idrante. Sono poi arrivati vigili del fuoco di Susa e volontari da Borgone.

"La matrice dolosa è più che evidente ma non ci fermeranno" affermano gli attivisti.

Le cause del rogo

L'incendio si sarebbe sviluppato dopo un'iniziativa conviviale organizzata dai No Tav e terminata alle 22.15. Secondo i primi accertamenti l'incendio è divampato a causa di un fornello elettrico; all'interno della struttura c'era inoltre un "fungo" a gas per scaldarsi che è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco.