Bimbo di 2 mesi ha malore a Bardonecchia, è un caso di morte in culla

Il bambino di due mesi morto lo scorso 2 gennaio a Bardonecchia (Torino) è deceduto per un caso di Sids (Sudden Infant Death Syndrome), o 'morte in culla'. Lo ha stabilito l'autopsia, eseguita ieri su incarico della procura di Torino dal medico legale Roberto Testi. L'esame non ha evidenziato nessun altro tipo di anomalia nel piccolo. La 'morte in culla' solitamente si verifica quando il bambino si trova appunto nella culla, ma può verificarsi anche in altri contesti. In questo caso il bimbo è morto all'improvviso in braccio alla mamma, che si trovava nel dehors di un ristorante di Campo Smith. La salma del piccolo è stata consegnata alla famiglia, che abita nel capoluogo piemontese, per i funerali.