È avvenuto in via Cigna. Il vigilante aggredito è stato portato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi

I carabinieri sono intervenuti questa mattina in via Cigna a Torino a seguito di un furto con aggressione in un supermercato. Una donna è stata bloccata alle casse per aver rubato della merce, mentre un uomo, che l'attendeva fuori per fuggire in auto, ha aggredito un vigilante, che è finito all'ospedale in condizioni non gravi. I militari dell'Arma hanno arrestato l'aggressore.