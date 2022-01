Covid Piemonte, il bollettino: 4.583 nuovi casi su 41.205 tamponi

Negli ospedali 60 ricoverati in più nei reparti ordinari, più tre in terapia intensiva, con dati complessivi rispettivamente a 1.354 e 112 pazienti

In Piemonte sono 4.583 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) comunicati dall'Unità di Crisi della Regione a fronte di 41.205 tamponi. Il tasso di positività è dell'11,2%, con una quota del 79,4% di asintomatici.

Il bollettino

Negli ospedali 60 ricoverati in più nei reparti ordinari, più tre in terapia intensiva, con dati complessivi rispettivamente a 1.354 e 112 pazienti. Sette i decessi, 1.206 i guariti, Le persone in isolamento domiciliare sono 81.995. Dall'inizio della pandemia il bilancio in Piemonte è di 513.449 casi positivi, 12.072 vittime e 417.916 guariti.