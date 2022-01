Incidente in montagna, escursionista cade in dirupo in alta Val Susa

Un escursionista è caduto in una scarpata, procurandosi diversi traumi, è avvenuto in località Monfol, nel comune di Sauze d'Oulx (Torino), in alta Val di Susa. L'elisoccorso ha sbarcato nella zona l'equipe sanitaria e il tecnico del Soccorso Alpino, prima di rientrare alla base, mentre squadre a terra del soccorso alpino e della guardia di finanza hanno raggiunto l'infortunato. L'uomo è stato imbarellato, il trasporto richiede una serie di manovre alpinistiche per giungere alla strada dove attende l'autoambulanza. In preallerta l'elisoccorso per il recupero in volo notturno dell'infortunato dalla piazzola di atterraggio di Sauze d'Oulx.