Esplode una bombola di gas, abitazione in fiamme nell'Alessandrino

Illesi gli inquilini, tra cui due bambini, presenti all'interno dell'immobile di via Cesare Battisti a Montecastello. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri

Un incendio è divampato in un’abitazione di Montecastello, nell’Alessandrino, a seguito dello scoppio di una bombola di gas. Illesi gli inquilini, tra cui due bambini, presenti all'interno dell'immobile di via Cesare Battisti, nel centro del paese. A dare l'allarme sono stati i vicini, che hanno udito un forte boato e, subito dopo, hanno visto il tetto della casa in fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Presente anche il sindaco, Gianluca Penna.