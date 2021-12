Torino, sorpreso con 15 dosi di crack: arrestato 19enne

Gli agenti del commissariato sono intervenuti in uno stabile in corso Vercelli

Un ragazzo di 19 anni stato arrestato a Torino per spaccio di sostanze stupefacenti dopo che nel suo appartamento gli agenti di polizia hanno trovato 15 dosi di crack, per un peso complessivo di 16 grammi, e il materiale per il confezionamento della droga.

L'arresto

I poliziotti del commissariato Centro di Torino si sono recati in corso Vercelli per eseguire un ordine di carcerazione nei confronti di un gabonese di 21 anni, che doveva scontare una pena a due anni, e hanno scoperto che nello stesso stabile operava uno spacciatore. A denunciare la situazione sono stati alcuni residenti. Gli agenti sono quindi intervenuti e hanno arrestato il 19enne, anche lui originario del Gabon.