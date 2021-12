Incidente nel Torinese, auto si schianta contro un muro: morto 93enne

Un pensionato di 93 anni è morto questa mattina sulla provinciale 81 a Tonengo di Mazzè. L'uomo, residente in paese, era al volante di una Fiat Panda che per cause in fase di accertamento è andata a schiantarsi contro un muro a lato della carreggiata. Inutili i soccorsi. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chivasso. Non risultano altri veicoli coinvolti nell'incidente. La provinciale è rimasta chiusa al traffico per circa due ore per permettere i rilievi da parte dei militari.