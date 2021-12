Torino: ruba elettricità per coltivare marijuana in cantina, arrestato

Coltivava marijuana in cantina con una serra alimentata rubando la corrente elettrica alla rete pubblica. Per questo un 55enne di origini albanesi è stato arrestato a Torino dai carabinieri. Dovrà rispondere di produzione, traffico, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, e furto aggravato di energia elettrica.

Il sequestro

Sequestrato il locale, 137 piantine, nove chili di marijuana contenuti in buste sigillate di cellophane; 15 chili di marijuana in fase di essiccazione, 20 lampade alogene, un essiccatore, 19 alimentatori, 26 ventilatori, un gruppo elettrogeno, un nebulizzatore ed 8 litri di fertilizzante di varia tipologia. Per usare la corrente aveva costruito un allaccio abusivo alla rete pubblica.