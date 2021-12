Sequestrate 1.100 mascherine non a norma nell'Astigiano

Sequestrate tra Asti e Nizza Monferrato 1.100 mascherine chirurgiche prive delle prescrizioni previste per la tutela della salute e della sicurezza del consumatore. Il sequestro compiuto dalla guardia di finanza ha riguardato anche 700 giocattoli risultati sprovvisti della indicazioni richieste dalla legge. I titolari degli esercizi commerciali interessati sono stati sanzionati.

Controlli intensificati fino al 6 gennaio

I controlli saranno intensificati ancora fino al 6 gennaio. "Nel caso dei giocattoli cosiddetti non sicuri - spiegano dalla guardia di finanza - si opera anche per evitare rischi per la salute dei minori, specie in questo periodo dell'anno interessato da un aumento notevole degli acquisti di giochi e giocattoli".