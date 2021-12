Torino, fuga di gas permette di scoprire furto di energia elettrica

Un edicolante è stato denunciato per furto di energia elettrica, che utilizzava per la luce del suo chiosco a Torino. A scoprire gli allacci abusivi sono stati gli agenti della polizia municipale, intervenuti sul posto ieri sera insieme ai vigili del fuoco e ai tecnici di Italgas e di Ireti per una fuga di gas in strada. Al momento di scollegare la corrente per evitare possibili scintille che avrebbero potuto innescare delle esplosioni, i tecnici hanno scoperto il cavo abusivo che era collegato all'edicola.