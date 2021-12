Covid Piemonte, il bollettino: 7.933 casi su 71.513 tamponi

Il rapporto tra test e positivi è all’1,1%. I ricoverati in terapia intensiva sono 92, tre in più rispetto a ieri, mentre i pazienti in cura negli altri reparti sono 1.118 (+60)

Su 71.513 tamponi eseguiti, di cui 59.423 antigenici, sono 7.933 i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte. Il rapporto tra test e positivi è pari all'11,1%. La quota di asintomatici è del 69,6%. Sono tredici i nuovi decessi comunicati dall'Unità di crisi regionale, di cui uno relativo a oggi. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 12.023. I ricoverati in terapia intensiva sono 92, tre in più rispetto a ieri, mentre i pazienti in cura negli altri reparti sono 1.118 (+60). Le persone in isolamento domiciliare sono 46.686, mentre gli attualmente positivi 47.896. I nuovi guariti sono invece 2.175.